Вооруженные талибы* на лодках в виде птиц оккупировали озеро в парке Афганистана

Фотографии бойцов террористического движения «Талибан»*, катающихся по озеру на лодках в виде птиц, опубликовал на своей странице в Twitter журналист Джейк Ханрахан. Он подписал, что действие происходит в афганской провинции Бамиан. Автор добавил, что фотографии настоящие.

На опубликованных кадрах видно, что талибы* взяли с собой оружие даже на водную прогулку.

Все происходит в национальном парке Банди Амир в Центральном Афганистане. До смены власти в стране это было одним из самых популярных мест отдыха местных жителей. На территории парка, расположенного в горах, есть шесть глубоких озер.

Сам парк находится недалеко от уничтоженных талибами* в 2001 году гигантских бамианских статуй Будды. Их возраст датировался VI веком нашей эры. После прихода к власти после гражданской войны террористы разрушили монументы под тем предлогом, что ислам запрещает искусство.

Террористическое движение «Талибан»* снова захватило власть в Афганистане после вывода американских войск. Из страны начали массово уезжать военные, политики, переводчики, спортсмены, а также женщины, которые не захотели снова возвращаться к жизни по правилам радикалов.

* «Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.