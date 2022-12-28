Мир 28 декабря 2022, 15:01 Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении Минобороны РФ: на Купянском направлении ВС России уничтожили более 30 украинских военных РИА «Новости»

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Более 30 украинских военных и технику ВСУ ликвидировали Вооруженные силы России в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — отметил он.

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Ранее в самом Харькове объявили воздушную тревогу. Мэр города Игорь Терехов посоветовал жителям укрыться в безопасное место. Как сообщали СМИ, утром 28 декабря по городу нанесли ракетный удар. Сведений о пострадавших не поступало.

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