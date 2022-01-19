Вооруженные польские военные дважды за ночь пересекли белорусскую границу. Видео

Военнослужащие Польши два раза за ночь 18 января пересекали государственную границу Белоруссии. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета.

Камеры слежения зафиксировали, как военный с оружием в руках пересек пешком пропускной пункт «Козловичи», прошел 20 метров по белорусской стороне, а затем вернулся назад. Спустя несколько часов еще один военнослужащий в полной экипировке повторил этот маневр.

Белоруссия обратилась к Польше с просьбой дать объяснение действиям военных.

«Все спорные и острые ситуации нужно решать путем конструктивных двусторонних переговоров и открытого диалога», — заявил Госпонгранкомитет.

Ранее стало известно, что Польша решила возвести заградительную стену на границе с Белоруссией, длина сооружения составит 186 метров.

В ноябре 2020 года на польско-белорусской границе собрались несколько тысяч мигрантов, которых не пускала ни одна из стран. Руководство Евросоюза возложило вину за ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко.