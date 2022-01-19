Вооруженные польские военные дважды за ночь пересекли белорусскую границу. Видео
Польские военные два раза за ночь пересекли границу Белоруссии
Военнослужащие Польши два раза за ночь 18 января пересекали государственную границу Белоруссии. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета.
Камеры слежения зафиксировали, как военный с оружием в руках пересек пешком пропускной пункт «Козловичи», прошел 20 метров по белорусской стороне, а затем вернулся назад. Спустя несколько часов еще один военнослужащий в полной экипировке повторил этот маневр.
Белоруссия обратилась к Польше с просьбой дать объяснение действиям военных.
«Все спорные и острые ситуации нужно решать путем конструктивных двусторонних переговоров и открытого диалога», — заявил Госпонгранкомитет.
Ранее стало известно, что Польша решила возвести заградительную стену на границе с Белоруссией, длина сооружения составит 186 метров.
В ноябре 2020 года на польско-белорусской границе собрались несколько тысяч мигрантов, которых не пускала ни одна из стран. Руководство Евросоюза возложило вину за ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко.