11 января 2024, 14:40
Вооруженные люди проникли на борт судна у берегов Омана
Британия потеряла связь с судном в Омане после проникновения вооруженных людей
Посторонние люди с оружием проникли на судно у оманского порта Сохар. Об этом в соцсети Х сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) Соединенного Королевства.
Представитель службы безопасности во время телефонного разговора с капитаном услышал голоса неизвестных. Установить дальнейший контакт с кораблем теперь не удается.
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UKMTO уточнило, что несанкционированное проникновение на борт совершили около пяти вооруженных людей в масках и черной военной форме.
«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 (06:30 по московскому времени)», — отметили в компании.
В декабре неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии, сообщало UKMTO. БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравала. После атаки на судне произошел взрыв и начался пожар, никто не пострадал. Власти начали расследование по факту случившегося.
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