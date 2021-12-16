Вооруженные люди вечером 15 декабря напали на здания правительства и Минобороны в Ливии. Об этом сообщило информационное агентство «Аль-Джамахирия».

«Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание Министерства обороны в Триполи», — сообщили журналисты агентства. При этом никакие подробности о напавших не были приведены.

Также в агентстве уточнили, что некоторые районы столицы Ливии оказались без электроэнергии.

Однако телеканал Al Arabiya передал, что как такового захвата произведено не было, нападающие лишь оцепили администрацию. При этом телеканал Sky News Arabia захват подтвердил. По его данным, самих членов правительства заранее эвакуировали в безопасное место, так как о нападении появилась информация.

Через восемь дней, 24 декабря, в Ливии должны пройти выборы президента. Договоренности об этом удалось достигнуть на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии. Там же были изначально избраны президентский совет и правительство.