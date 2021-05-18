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    18 мая 2021, 10:31

    Вооруженные люди нагрянули в дом мэра Киева Кличко

    Александр Блинов

    Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что во вторник утром к нему в квартиру ломились некие вооруженные люди. Об этом он сообщил телеканалу «Украина 24».

    Вооруженные люди нагрянули в дом мэра Киева Кличко

    Кличко рассказал, что с самого утра он, как обычно, пошел тренироваться. И тут поступила информация, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди и ломились в дверь его квартиры. По его словам, после этого они «или испугались, или ушли в другую квартиру».

    «Они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 07:30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет. Но они постояли-постояли и уже пошли дальше», — сказал мэр Киева.

    Оказалось, что они пришли в квартиру двумя этажами выше. Кличко сообщил, что там, насколько ему известно, живут люди, которые когда-то работали в оперном театре.

    «Там, сказали, сдают квартиру, и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — отметил он.

    Пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева рассказала, что в подъезде Кличко поджидали примерно 20 человек в шлемах и с оружием, которые «приехали на бусиках».

    В марте Кличко лег под танк во время тренировки на полигоне.