Вооруженные люди нагрянули в дом мэра Киева Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что во вторник утром к нему в квартиру ломились некие вооруженные люди. Об этом он сообщил телеканалу «Украина 24».

Кличко рассказал, что с самого утра он, как обычно, пошел тренироваться. И тут поступила информация, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди и ломились в дверь его квартиры. По его словам, после этого они «или испугались, или ушли в другую квартиру».

«Они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 07:30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет. Но они постояли-постояли и уже пошли дальше», — сказал мэр Киева.

Оказалось, что они пришли в квартиру двумя этажами выше. Кличко сообщил, что там, насколько ему известно, живут люди, которые когда-то работали в оперном театре.

«Там, сказали, сдают квартиру, и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», — отметил он.

Пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева рассказала, что в подъезде Кличко поджидали примерно 20 человек в шлемах и с оружием, которые «приехали на бусиках».

В марте Кличко лег под танк во время тренировки на полигоне.