Вооруженные грабители напали на дом футболиста «Ниццы»

На дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина напали вооруженные грабители. Во время происшествия сам футболист находился на сборах. Об этом сообщило издание L`Equipe.

Ограбление произошло в минувшие выходные. Преступники с оружием напали на дом спортсмена и вынесли из него ценные вещи на сумму в 300 тысяч евро. Также они связали находившихся там трех женщин, написала «Газета.ru».

Одной из потерпевших удалось вырваться от рук преступников. Она вызвала сотрудников полиции, однако к их прибытию в дом грабители успели сбежать.

В составе сборной Габона Марио Лемин сыграл в трех матчах, в которых не забил ни одного мяча.