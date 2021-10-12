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    12 октября 2021, 11:01

    Вооруженные грабители напали на дом футболиста «Ниццы»

    Хавбека Марио Лемина ограбили на сумму в 300 тысяч евро

    Оксана Лавнюженко

    На дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина напали вооруженные грабители. Во время происшествия сам футболист находился на сборах. Об этом сообщило издание L`Equipe.

    Ограбление произошло в минувшие выходные. Преступники с оружием напали на дом спортсмена и вынесли из него ценные вещи на сумму в 300 тысяч евро. Также они связали находившихся там трех женщин, написала «Газета.ru».

    Одной из потерпевших удалось вырваться от рук преступников. Она вызвала сотрудников полиции, однако к их прибытию в дом грабители успели сбежать.

    В составе сборной Габона Марио Лемин сыграл в трех матчах, в которых не забил ни одного мяча.