05 марта 2024, 01:57
Вооруженные банды пытались захватить международный аэропорт в Гаити
AP: в Гаити вооруженные люди пытались захватить международный аэропорт
В аэропорту Гаити произошла перестрелка между полицией и вооруженными бандами, которые пытались захватить воздушную гавань. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор», — заявило агентство.
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Нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло спустя несколько часов после объявления комендантского часа в Порт-о-Пренсе. Во время нападения аэропорт был закрыт, пассажиров там не было, отметили в агентстве. По вооруженным людям стреляли из бронированного грузовика, сотрудники аэропорта спрятались.
В посольстве в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике сообщили РИА «Новости», что россияне пока не обращались за помощью.
Полиция
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