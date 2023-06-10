Мир 10 июня 2023, 15:06 Вооруженному конфликту на Украине предрекли затяжной характер Экс-глава штаба ВС Италии Грациано: вооруженный конфликт на Украине продлится долго РИА «Новости»

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Конфликт на Украине вряд ли перерастет в мировую войну, но может затянуться надолго. Подобным прогнозом поделился бывший начальник Генштаба ВС Италии, председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано с газетой La Stampa.

«Мир на Украине будет решаться на поле боя. <…> Сейчас многие факторы указывают на то, что конфликт продлится долго», — сказал экс-глава штаба ВС Италии.

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Грациано счел, что Европе понадобится длительное время, чтобы реализовать решение по приобретению боеприпасов для Украины, вот почему у ВСУ хватает ресурсов только для для очень ограниченного наступления.

По мнению генерала, сторонам сейчас не выгодно начинать переговоры, потому что придется идти на уступки, теряя часть своих притязаний.

«Это не перерастет в мировую войну», — резюмировал Грациано.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнилось в успехе контрнаступления украинской армии.