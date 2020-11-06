Вооруженного мужчину задержали в школе, где учатся принцессы Нидерландов
Задержанный страдает от психических отклонений, передает издание NL Times. Его уже отправили на принудительное лечение в приют, где содержат людей с похожими болезнями. Неизвестно, пришел ли он в школу именно из-за принцесс или по другой причине.
Ранее на этой неделе 32-летнего жителя Нидерландов приговорили к трем месяцам тюрьмы и принудительному психиатрическому лечению за угрозы, которые он отправлял в сети принцессе Амалии.
Также 6 ноября мужчину с резаком задержали около одной под Парижем.
«Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия. Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени», — написал глава французского МВД Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.