Вооруженного мужчину задержали в школе, где учатся принцессы Нидерландов

Полиция Гааги задержала мужчину, который пришел в школу с острым предметом. Учебное заведение посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана.

Задержанный страдает от психических отклонений, передает издание NL Times. Его уже отправили на принудительное лечение в приют, где содержат людей с похожими болезнями. Неизвестно, пришел ли он в школу именно из-за принцесс или по другой причине.

Ранее на этой неделе 32-летнего жителя Нидерландов приговорили к трем месяцам тюрьмы и принудительному психиатрическому лечению за угрозы, которые он отправлял в сети принцессе Амалии.

Также 6 ноября мужчину с резаком задержали около одной под Парижем.

«Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия. Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени», — написал глава французского МВД Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.