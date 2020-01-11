Вооруженного иранца поймали недалеко от поместья Трампа во Флориде

В пятницу утром в восточной части Мемориального моста Флаглера полиция задержала иранца по имени Масуд Золех, у которого были найдены мачете, кирка и 22 тысячи долларов.

Согласно информации издания, автомобиль задержанного был обнаружен в международном аэропорту Палм-Бич. На данный момент местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Отношения США и Ирана достигли своей кризисной точки после убийства 3 января в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Этому предшествовала иранская атака на американскую базу в Ираке 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник.

8 января 11 иранских ракет поразили авиабазу США Айн аль-Асад в Ираке, еще одна ракета была направлена на базу в Эрбиле. Ракеты повредили вертолет, палатки и парковочные площадки. О жертвах среди американских военных не сообщалось.