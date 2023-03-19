Мир 19 марта 2023, 17:13 Вооруженного иностранца с боевыми гранатами ликвидировали в Гродно КГБ сообщил о ликвидации вооруженного иностранца с гранатами в Гродно РИА «Новости»

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Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии ликвидировали вооруженного иностранца, который готовил теракт в Гродно. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на данные КГБ республики.

По данным ведомства, правоохранители намеревались задержать злоумышленника в рамках проведения спецмероприятий по борьбе с преступниками, проникших в Белоруссию с целью совершения терактов.

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На улице Курчатова иностранец оказал сопротивление бойцам спецподразделения КГБ — группы «А», используя оружие и боевые гранаты. Его ликвидировали.

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«Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали», — подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося следственное управление КГБ возбудило уголовное дело. Совместно с МВД и сотрудниками других правоохранительных органов продолжаются неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.