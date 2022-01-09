Правоохранительные органы задержали вооруженную группу из 20 человек в Алма-Атинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Как сообщил источник, всего у группы были изъяты пять автоматов Калашникова, 24 пистолета Макарова, а также винтовки и обрезы — всего 40 единиц оружия и 500 патронов разного калибра.

По данным исполняющего обязанности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, с начала беспорядков были задержаны более пяти тысяч человек. На Алма-Ату было запланировано шесть организованных атак, заявлял ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, в страну прибыли миротворцы по линии Организации Договора о коллективной безопасности.