Вооруженная группа людей задержана в Алма-Атинской области — Sputnik
Telegram-канал Sputnik: 20 вооруженных человек задержаны в Алма-Атинской области
Правоохранительные органы задержали вооруженную группу из 20 человек в Алма-Атинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.
Как сообщил источник, всего у группы были изъяты пять автоматов Калашникова, 24 пистолета Макарова, а также винтовки и обрезы — всего 40 единиц оружия и 500 патронов разного калибра.
По данным исполняющего обязанности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, с начала беспорядков были задержаны более пяти тысяч человек. На Алма-Ату было запланировано шесть организованных атак, заявлял ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В настоящее время в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, в страну прибыли миротворцы по линии Организации Договора о коллективной безопасности.