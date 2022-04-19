Вооружения Запада на Украине станут законной целью российских военных — МИД РФ
МИД РФ: вооружения Запада на Украине станут законной целью российских военных
Вооружения Запада, которые окажутся на Украине, станут «законной целью» для российских военных. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель. С моей точки зрения, все законно», — подчеркнул он.
По словам Ильичева, накачка Украины вооружением со стороны Евросоюза противоречит обязательствам, которые он брал на себя ранее. Речь идет об обязательстве не поставлять оружие в точки конфликта или туда, где его могут использовать против мирных жителей.
«Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то правилах», — резюмировал Петр Ильичев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.
В начале апреля сенат США одобрил законопроект, позволяющий быстрее поставлять военное вооружение на Украину. Предусматривается отсрочка оплаты.