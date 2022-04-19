Вооружения Запада, которые окажутся на Украине, станут «законной целью» для российских военных. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель. С моей точки зрения, все законно», — подчеркнул он.

По словам Ильичева, накачка Украины вооружением со стороны Евросоюза противоречит обязательствам, которые он брал на себя ранее. Речь идет об обязательстве не поставлять оружие в точки конфликта или туда, где его могут использовать против мирных жителей.

«Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то правилах», — резюмировал Петр Ильичев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США и страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.

В начале апреля сенат США одобрил законопроект, позволяющий быстрее поставлять военное вооружение на Украину. Предусматривается отсрочка оплаты.