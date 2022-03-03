ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения территорию ЛНР

Село Веселогоровка в Луганской Народной Республике подверглось массированному обстрелу со стороны украинских военных. Всего по населенному пункту выпустили 40 снарядов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска вели обстрел из находящегося под их контролем поселка Троицкое. Для атаки они использовали реактивные системы залпового огня «Град». Всего по селу Веселогоровка выпустили 40 снарядов.

Информация о пострадавших людях и поврежденных зданиях и объектах инфраструктуры уточняется.