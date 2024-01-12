Мир 12 января 2024, 19:23 Вооружения хуситов не пострадали при атаках США и Британии Хуситы заявили, что их вооружения не пострадали при атаках Британии и США РИА «Новости»

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Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов Соединенных Штатов и Великобритании по целям в Йемене. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти.

«Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, связанному с Великобританией и США. Аль-Бухейти также предположил, что мотивы атаки американцев и британцев по Йемену кроются в предвыборных потребностях президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров поделился мнением, что решение США и Британии ударить по йеменским хуситам повысило риски для всего ближневосточного региона. Запад не сможет быстро завершить операцию по уничтожению хуситов.

В ночь на 12 января американцы и британцы нанесли по объектам в Йемене 73 удара. В результате атаки погибли минимум пять человек.