«Вооружен до зубов». Заложник смог передать послание от захватчиков банка в Грузии

Грузинское телевидение опубликовало видео из банка, где сейчас в заложниках у неизвестных находится 19 человек. Одному из заложников разрешили передать информацию для журналистов.

«Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса, приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода», — передает РИА «Новости» его слова.

Также заложник передал прессе, что захватившие здание банка будут ждать требуемые деньги в течение двух часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Известно, что с преступниками (по некоторым данным, в банке орудуют не один человек, а два) пытаются связаться полицейские, но пока это не дало результатов. Спецоперация продолжается.

Ранее преступники выпустили на свободу несколько пожилых заложников. Еще несколько сумели убежать. По данным грузинских журналистов, злоумышленники ворвались в банк, открыли огонь и заставили людей стать на колени. Они угрожают заложником гранатой и автоматом.