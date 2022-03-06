«Воодушевляет, что нас поддержала Россия». Житель Донецка рассказал о положении дел в ДНР

Обстановка в Донецке на данный момент спокойная, однако периодически происходят обстрелы со стороны ВСУ. Местных жителей воодушевляет поддержка со стороны России, рассказал в эфире канала «360» горожанин Виталий.

Он рассказал, что к вечеру 6 марта обстановка в городе спокойная, но в первой половине дня Киевский район обстреляли артиллерией.

«Есть повреждения жилого сектора. У моего знакомого выбило стекла, у его отца поврежден дом. В Черногвардейском районе Макеевки провели обстрел из „Градов“, есть разрушения, по жертвам не могу ничего сказать», — рассказал мужчина.

Местных жителей воодушевляет, что их поддержала Россия. Виталий рассказал, что дефицита товаров и медикаментов в городе не наблюдается.

«Продукты в супермаркетах, в доставке, топливо на заправках есть, в аптеках все в ассортименте, паники у населения нет. Болеем за наших и переживаем. Надеемся, что спецоперация придет к логическому завершению и мы увидим мир на нашей земле», — заключил Виталий.

Ранее власти ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ.