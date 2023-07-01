Мир 01 июля 2023, 12:53 «Вообще не интересует». Основатель Georgian Airways высказался о санкциях Зеленского против компании Основатель Georgian Airways Гаиашвили заявил, что его не интересуют санкции Зеленского Flickr

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Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не стал подробно комментировать санкции, которые в отношении него и его компании ввел президент Украины Владимир Зеленский, отметив что это его не интересует. Об этом он сообщил ТАСС.

«Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня», — сказал он.

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Ранее Зеленский ввел на десятилетний срок санкции против более чем 190 физических лиц. Под ограничения также подпало 291 юридическое лицо — организации из России, Белоруссии, Казахстана. Также рестрикции затронули авиакомпанию Georgian Airways и ее руководство из-за возобновления полетов в Россию.

Россия сняла запрет на полеты авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также отменила визовый режим для жителей соседней республики. После этого грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию от национального Агентства гражданской авиации. Первый за четыре года самолет из Грузии приземлился в Москве 20 мая.