Мир 13 марта 2024, 11:44 Воложа исключили из санкционных списков ЕС ЕС снял санкции с Воложа и вице-президента АФК «Система» Мндоянца РИА «Новости»

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Из списка антироссийских санкций ЕС исключили трех человек. Среди них — один из основателей и бывший гендир «Яндекса» Аркадий Волож, вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц и глава отделения клуба «Ночные волки» Йозеф Гамбалек. Такие данные появились в официальном журнале Евросоюза.

В документе указано, что «упоминания этих лиц» удаляются из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

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Накануне, 12 марта, Совет ЕС снова продлил на полгода персональные ограничения в отношении физлиц и и организаций, которых считают причастными к «подрыву суверенитета» Украины.

Волож попал под санкции ЕС летом 2022 года. В конце того же года он объявил, что уходит из «Яндекса». Затем его представители распространили заявление экс-директора компании, в котором говорилось о том, что с 2014-го он не живет в России, а его история с «Яндексом» окончена.

Также появлялись данные, что адвокаты Воложа пытались добиться снятия с него персональных санкций в судебном порядке.