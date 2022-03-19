«Волосы встают дыбом». Увидевшие зверства нацбатальонов Украины дипломаты ЕС могут повлиять на США

Европейские дипломаты прекрасно понимают, что насилие против мирных жителей Украины применяют боевики национальных батальонов. Это должно сподвигнуть их надавить на США, которые продолжают поставлять Киеву оружие. Об этом «360» заявил аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.

Он подчеркнул, что специалисты европейских дипломатических ведомств получают все материалы о жестокости боевиков национальных батальонов «Айдар»* и «Азов»**, от которых страдают жители Донбасса и захваченного националистами Мариуполя.

«Они понимают, что такое поведение недопустимо в XXI веке. Мне кажется, что у них волосы встают дыбом от зверства и жестокости, к которым боевики нацбатальонов прибегают в Донбассе и Мариуполе», — заявил Гераскин.

Эксперт добавил, что после того, как европейцы обратили внимание на эту ситуацию, теперь могут сообщить о ней американцам, которые продолжают накачивать Украину оружием.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским националистам добровольно сложить оружие и понести заслуженное наказание или дождаться попадания в плен в ходе зачистки освобожденных населенных пунктов.



* «Айдар» — запрещенное в России вооруженное объединение.

** «Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.