Волонтеры: приюты для животных на Украине не получают поддержку от государства

Она уточнила, что сейчас приюты содержат на пожертвования граждан. Трунова рассказала, что идет сотрудничество с Верховной Радой. Волонтеры пытаются повлиять на законодательство, но сейчас в законе не прописана ответственность за защиту животных.

«Мы ходим на поклон к местным властям, каждый в своем городе, и просим помощи животным. В каких-то городах получается, в каких-то нет. Но в основном, никому ничего не нужно. Все держится только на волонтерах», — рассказала Трунова.