Волонтеры из Казахстана придумали бота для связи с родными

Волонтеры, позволяющие близким проживающих в Казахстане связаться с родственниками, начали работать в Узбекистане. С целью установления контакта в условиях отсутствия местного интернета они создали специальный бот.

Волонтер Алуа Есшан рассказала об этом «360».

«Небольшая часть наших волонтеров находятся в Казахстане, у них есть телефоны и есть VPN-интернет, они могут выйти на связь напрямую. Но таких немного. Когда мы поняли, что людей становится очень много, мы, во-первых, создали Google-форму: волонтер звонит по вносимым в нее контактам, узнает, все ли хорошо у людей. Об этом можно узнать заявителю, посмотрев историю бота», — рассказала девушка.

По словам Есшан, больше всего людей обращается из-за границы, включая США, Россию, Европу, Узбекистан.

«Я тоже потеряла связь с родными, они находятся в городе Алма-Ата в Казахстане. Это был очень стрессовый момент, и одна из моих знакомых с VPN смогла дозвониться до матери. Потом я помогла так же связаться своей знакомой из Турции — она теперь тоже в штабе волонтеров», — говорит она.

Есшан подчеркнула, что без помощи волонтеров люди не могли связаться с близкими целыми днями, но сейчас работают около ста активных волонтеров и можно найти контакт за 20 минут.

Ранее сегодня сообщалось, что в Алма-Ате снова произошло отключение интернета.