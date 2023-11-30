Мир 30 ноября 2023, 02:12 Волонтеры из Франции привезли гуманитарную помощь в ДНР Волонтеры французской организации SOS Donbass привезли гумпомощь в ДНР РИА «Новости»

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Волонтеры организации SOS Donbass из Франции привезли в Донецк гуманитарную помощь для жителей ДНР. Об инициативе европейцев РИА «Новости» рассказал французский водитель Марк Боке.

«Мы привезли много теплой одежды, потому что сейчас зима, инвалидные кресла, костыли, шины для переломов, детям — игрушки, велосипеды, [предметы] гигиены, питание для животных, и продукты питания для людей», — рассказал собеседник агентства.

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Водитель пояснил, что это второй рейс из Франции в Донецкую Народную Республику. Обычные небогатые европейцы продолжают приносить вещи в пункты организации SOS Donbass, поэтому этот рейс не последний. Следующий приезд намечен на начало 2024 года.

Боке рассказал, что в этот раз привезли помощь для раненых, корм и лекарства для животных в большом приюте, а также инструменты для ухода за лошадьми в конный клуб.

Ростовская и Воронежская области, а также Луганская и Донецкая народные республики решили создать Содружество Донбасса. В рамках соглашения регионы будут развивать партнерство в различных сферах: в торгово-экономической, образовательной, инвестиционной, научной и других.