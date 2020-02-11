Волонтерка рассказала о мародерстве украинских бойцов под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова сообщила о мародерстве, которым занимались военнослужащие Мариупольской 56-й бригады ВСУ перед уходом из села Пески в пригороде Донецка на линии соприкосновения.

В Facebook она опубликовала фотографию, на которой видны металлические рейки, «любовно собранные» бойцами бригады перед отправкой домой. Решетилова рассказал, как они аккуратно выставляли оконные рамы и срезали крыши с гаражей, сбивали плитку и собирали деревянные срубы.

Волонтерка сообщила, что о мародерстве знают офицеры бригады. Она призналась, что, шестой год на это смотря, и у нее опускаются руки.

Позже она дополнила свой пост. После ее публикации знакомые сообщили, что по фактам мародерства начала работу комиссия.

В августе прошлого года по обвинению в мародерстве в деревне Каменка Ачинского района был задержан молодой человек. После того, как жителей эвакуировали из-за взрывов в военной части, он вынес из их домой ювелирные украшения и технику на 54 тысячи рублей.