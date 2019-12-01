  • Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

    01 декабря 2019, 21:03

    Алена Макаренко

    Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России. Так глава МВД Украины Арсен Аваков резко ответил в Fасеbook председателю Госдумы Вячеславу Володину.
    Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

    Министр назвал заявление российского политика «новыми стеклами розовых очков» для тех, кто выступает за дружбу между Москвой и Киевом. Он расценил его мысли как свидетельство об «истинных устремлениях» России.

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    «Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что „мы один народ“, — перечитывайте Володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков.

    Глава внешнеполитического ведомства назвал себя «русскоязычным украинским националистом».

    Ранее на форуме ООН в Женеве украинская делегация сорвала выступление депутата от Крыма Руслана Бальбека, который представлял крымских татар.

    На такое поведение отреагировал Володин. Спикер Госдумы заявил, что Киев притесняет нацменьшинства и нарушает их права. Для примера он вспомнил про запрет на Украине использовать русский и другие языки в школах. Из-за подобных проявлений национализма некоторые области могут выйти из состава страны.

    С России же наоборот можно брать пример, как с государства, уважающего другие народы, отметил Володин. Власти РФ закрепили на полуострове три государственных языка, включая украинский.