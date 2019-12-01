Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины

Министр назвал заявление российского политика «новыми стеклами розовых очков» для тех, кто выступает за дружбу между Москвой и Киевом. Он расценил его мысли как свидетельство об «истинных устремлениях» России.

Отрыв от реальности. Национализм грозит Украине распадом и изоляцией Подробнее

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что „мы один народ“, — перечитывайте Володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков.

Глава внешнеполитического ведомства назвал себя «русскоязычным украинским националистом».

Ранее на форуме ООН в Женеве украинская делегация сорвала выступление депутата от Крыма Руслана Бальбека, который представлял крымских татар.

На такое поведение отреагировал Володин. Спикер Госдумы заявил, что Киев притесняет нацменьшинства и нарушает их права. Для примера он вспомнил про запрет на Украине использовать русский и другие языки в школах. Из-за подобных проявлений национализма некоторые области могут выйти из состава страны.

С России же наоборот можно брать пример, как с государства, уважающего другие народы, отметил Володин. Власти РФ закрепили на полуострове три государственных языка, включая украинский.