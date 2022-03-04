Володин заявил об отъезде Зеленского с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. Об этом со ссылкой на депутатов Верховной рады написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Он пояснил, что украинские депутаты рассказали, что приехали во Львов, чтобы встретиться с Зеленским. Но президент Украины уехал в Польшу.

Это не первое заявление Володина об эвакуации Зеленского. После начала спецоперации по демилитаризации Украины спикер Госдумы сообщил, что украинский лидер вместе со своим окружением уехал во Львов, где ему оборудовали место для проживания.

Володин подчеркнул, что депутаты Верховной рады рассказали, что все видео, которые Зеленский якобы публикует в социальных сетях из Киева, записаны заранее.

О том, что Владимир Зеленский постоянно находится в бункере, сообщил журналист телеканала CNN Мэттью Ченс. В каком городе находится укрытие президента Украины, он не уточнил.

Российские вооруженные силы проводят спецоперацию по демилитаризации Украины. Такой приказ дал президент России Владимир Путин. Он принял во внимание просьбу руководителей республик Донбасса, которые просили обеспечить их безопасность.

Министерство обороны России отметило, что главная задача — это уничтожение военной инфраструктуры без жертв среди мирного населения.