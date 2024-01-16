Мир 16 января 2024, 14:10 Володин заявил о предотвращении третьей мировой войны благодаря СВО Спикер Госдумы Володин: спецоперация предотвратила третью мировую войну РИА «Новости»

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Начало специально военной операции помогло предотвратить третью мировую войну. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляцию встречи вели в Telegram-канале Госдумы.

Володин отметил, что третья мировая война привела бы к катастрофическим последствиям. Однако российские бойцы предотвратили ее, встав на защиту всего мира.

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«[Третьей мировой войны] нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», — высказался спикер нижней палаты парламента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Россия выступает за решение украинского кризиса путем мирных переговоров. Однако власти соседней республики отказались от подобного способа урегулирования конфликта.

Американский политолог Гордон Хан предположил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут. По его словам, причиной тому станет отказ от мирных переговоров с Россией.