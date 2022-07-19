Володин заявил о новом уровне деградации европейских государств после предложения Эстонии

Власти Европы, в частности Эстонии, вышли на новый уровень деградации. Об этом заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложения эстонских властей запретить владеть оружием гражданам России и Белоруссии.

Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. И добавил, что «следует заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозу».

По его словам, никто из европейских лидеров, а также ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ не возмутились в связи с этой позицией. Володин заявил, что уже десятилетиями Россия наблюдает за двойными стандартами Европы в сфере прав человека.

«Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам инакомыслящим», — заключил спикер Госдумы.

По его мнению, власти Эстонии хотят запугать население, говоря о необходимости «заняться» несогласными.