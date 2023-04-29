Мир 29 апреля 2023, 23:43 Володин встретился с лидером Кубы Спикер Госдумы России Вячеслав Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина РИА «Новости»

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Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщил «Интерфакс».

Председатель Госдумы передал главе государства приветственные слова и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

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«Ваши отношения задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что перед российскими депутатами и парламентариями из кубинской Национальной ассамблеи народной власти стоит важная задача — сделать все возможное для обеспечения законодательного решений, принимаемых на уровне лидеров стран. По его словам, также важно выходить на новые форматы сотрудничества в рамках парламентской деятельности.

Делегация российских депутатов вместе с председателем Госдумы прибыли на Кубу с официальным визитом в субботу, 29 апреля. В рамках визита запланировано первое заседание комиссии по сотрудничеству нижней палаты парламента России и Нацассамблеи народной власти республики.