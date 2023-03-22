Мир 22 марта 2023, 09:06 Володин уличил Запад в стремлении превратить украинский конфликт в войну до последнего европейца Володин: запуск оружия с обедненным ураном на Украине станет трагедией мирового масштаба РИА «Новости»

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Применение боеприпасов с обедненным ураном в рамках украинского конфликта станет трагедией мирового масштаба. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он описал свое видение последствий в Telegram-канале.

Таким образом Володин отреагировал на недавнее заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Та сообщила, что ее страна способна поставить на баланс ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.

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«Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», — сказал Володин.

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Также он напомнил, что США уже применяли подобные боеприпасы на территории Югославии и Ирака. Это привело к повышению числа онкобольных и заражению окружающей природы в этих странах.

По мнению Володина, заявление Голди продемонстрировало решимость Запада вывести конфликт за пределы восточноевропейского государства. Он предположил, что теперь речь идет о сражениях не до последнего украинца, а до крайнего европейца.

«Вашингтон и его сателлиты делают все, чтобы „война до последнего украинца“ стала „войной до последнего европейца“», — подытожил он.