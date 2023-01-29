29 января 2023, 10:50
Володин уличил США в разграблении Украины
Спикер Госдумы Володин: США превратили Украину в полигон для испытания оружия
Уже девять лет США являются настоящими правителями Украины. Результатами такой колониальной зависимости поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он описал последствия в Telegram-канале.
«Для удержания на Украине своего влияния Вашингтон вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию», — отметил Володин.
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По его словам, для США такое поведение — обычная практика. Он сказал, что в результате госпереворота, произошедшего уже девять лет назад, на Украине установился управляемый нацистский режим. За этот период страну разграбили, на народ не обращали внимания и устроили гонения на церковь.
Также Володин заявил, что в последнее время Украина и вовсе превратилась в своего рода полигон США и НАТО для испытания их оружия и обкатки новых способов ведения войны. При этом местных жителей используют как расходный материал.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — подытожил Володин.
По его словам, начатая Россией спецоперация и должна освободить народ и территорию Украины от колонизаторства США. Самих американцев он назвал янки и призвал их покинуть восточноевропейскую страну.
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