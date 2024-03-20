Мир 20 марта 2024, 08:53 Володин указал на вину США и НАТО в уничтожении Югославии Володин: мир должен призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и НАТО виновны в развале Югославии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 20 марта в нижней палате парламента рассмотрят обращение, посвященное 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.

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По его словам, с 1999 года США делают все, чтобы мир забыл варварские бомбардировки Белграда и других городов ушедшей страны. Удары не прекращались 78 дней, погибли тысячи мирных жителей.

В обход Совета Безопасности ООН войска НАТО применяли кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. После этих событий Сербия стала первой страной в Европе по числу онкологических заболеваний.

Володин подчеркнул, что именно США и НАТО разрушили Югославию.

«Через некоторое время после агрессии НАТО Союзная Республика Югославия перестала существовать! Но никто из руководителей США и стран НАТО, среди которых, в том числе, был [нынешний президент США Джо] Байден, так и не понес наказание», — добавил он.

Тогда же репрессиям подвергли лидера Югославии Слободана Милошевича. За его смерть также никто не понес наказание. Володин призвал мир дать справедливую оценку событиям тех лет и осудить виновников уничтожения Югославии.