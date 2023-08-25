Мир 25 августа 2023, 08:32 Володин сравнил антироссийские санкции с бумерангом Спикер ГД Володин: санкции «бумерангом» ударили по их инициаторам Alexander Legky, Alexander Legky/GlobalLookPress

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Россия удержала лидирующие позиции среди ведущих экономик мира, несмотря на незаконные санкции со стороны США и Евросоюза. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале.

Политик представил два списка крупнейших мировых экономик и обратил внимание, что Россия обогнала Германию вопреки ограничениям.

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«США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9 и 10 места соответственно», — указал он.

Володин также указал, что антироссийские ограничения больше всего нанесли ущерб странам, которые их вводили.

«Санкции бумерангом ударили по их инициаторам», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Глава государства также поздравил лидера Украины Владимира Зеленского с днем независимости страны и пообещал продолжить поддерживать киевский режим по различным направлениям.