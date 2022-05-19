Володин составил топ-7 недружественных к России стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал страны, ответственные за грядущие кризисы во всем мире. Он опубликовал в Telegram-канале рейтинг недружественных к России государств и назвал их виновниками всех нынешних и будущих проблем.

Глава нижней палаты парламента оценивал претендентов по количеству введенных санкций. На первом месте оказались США, объявившие 1983 ограничения, на второй строчке — Канада (1402 санкции), на третьей — Швейцария (1361 санкция).

Недалеко от них ушла Великобритания, власти которой ввели 1360 разного рода запретов. На пятом месте расположилось не отдельное государство, а целый альянс из 27 стран — весь Евросоюз. На его счету 1199 ограничений против России. Австралия приняла 1150 мер, Япония — 902. В общей сложности было введено 10 536 ограничений, причем 2754 из них — до 24 февраля.

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие», — объяснил Володин.