Мир 19 декабря 2022, 14:13 Володин раскритиковал неэффективную трату казны Союзного государства Спикер Госдумы Володин: бюджет Союзного государства используют недостаточно эффективно РИА «Новости»

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Бюджет Союзного государства используют неэффективно, поэтому стоит пересмотреть процедуру его согласования и запустить новые проекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал об этом на 63-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщила «Парламентская газета».

«Мы недостаточно эффективно используем возможности бюджета Союзного государства», — подчеркнул он.

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Володин предложил внести в бюджет следующего года или проект казны на 2024 год новые программы и решения, которые стали бы полезными для жителей России и Белоруссии. Например, по ремонту воинских захоронений и мемориалов или гуманитарные, патриотические и образовательные проекты.

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Вячеслав Володин предположил, что изменение порядка утверждения бюджета тоже поможет сделать его эффективней. Он считает, что можно согласовывать его в течение двух-трех дней, с перерывами между чтениями.

Парламентское собрание одобрило бюджет Союзного государства в 2023 году с профицитом около 900 миллионов рублей, отмечал ТАСС. Доходы составят пять миллиардов 966 миллионов рублей, расходы — пять миллиардов 67 миллионов рублей.