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    19 марта 2022, 09:58

    Володин призвал НАТО прекратить отправку наемников и оружия на Украину

    Володин: США и НАТО должны прекратить отправку наемников и оружия на Украину

    Максим Зинкин

    США и НАТО должны прекратить поставлять на Украину вооружение и наемников. С этим требованием в Telegram-канале выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин призвал НАТО прекратить отправку наемников и оружия на Украину

    «США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку на Украину», — написал Володин.

    Он отметил, что США и их коллеги по Североатлантическому альянсу, говоря о необходимости мирного регулирования ситуации на Украине, должны начать с самих себя.

    «Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной», — заявил Володин.

    Спикер обвинил Запад в происходящем и призвал отправлять гуманитарные грузы населению Украины вместо оружия.

    «Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению. Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения», — заключил политик.