Володин призвал НАТО прекратить отправку наемников и оружия на Украину

США и НАТО должны прекратить поставлять на Украину вооружение и наемников. С этим требованием в Telegram-канале выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку на Украину», — написал Володин.

Он отметил, что США и их коллеги по Североатлантическому альянсу, говоря о необходимости мирного регулирования ситуации на Украине, должны начать с самих себя.

«Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной», — заявил Володин.

Спикер обвинил Запад в происходящем и призвал отправлять гуманитарные грузы населению Украины вместо оружия.

«Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению. Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения», — заключил политик.