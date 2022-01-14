Володин призвал конгрессменов США пойти на диалог с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США, призвав их перестать настаивать на антироссийских санкциях и пойти на адекватный диалог с Россией. Об этом написал «Взгляд».

«Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны <…> Необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что санкции не пугают Россию, а только разрушают отношения между странами. США должны пойти на мирные переговоры с Россией, пока такая возможность есть, заключил председатель Госдумы.