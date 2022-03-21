Володин призвал к импичменту Байдена из-за американского оружия у украинских нацбатов

Вооружение, направляемое сегодня на Украину от США, попадает к неонацистским батальонам, подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Байден тем самым нарушает закон, и назвал это основанием для импичмента.

Володин напомнил. что в 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов»* и называет его неонацистской организацией. Однако, в марте 2022 года президент США Джо Байден подписал пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Общий объем поддержки, по словам председателя Госдумы РФ, уже превысил два миллиарда долларов.

«Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может. Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами „Азова“*, ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала», — подчеркнул Володин.

* «Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.