Володин пригрозил украинским политикам Гаагой из-за событий в Донбассе

Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна вспомнить о погибшем от бомбы ВСУ ребенке. Это не они, а с ними не захотят садится за стол переговоров. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обсуждаются рассуждения Леонида Кравчука о том, с кем он сядет, а с кем не сядет. Такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию. Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — заявил председатель нижней палаты парламента.

Володин призвал украинским политикам не нагнетать ситуацию на Донбассе, если нет желания «завершить свою политическую карьеру в Гааге».

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук потребовал удалить из контактной группы по Донбассу эксперта от самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову, которую летом 2015 года заочно приговорили к 10 годам по уголовной статье «Создание террористической группы или террористическая деятельность». Кравчук пригрозил, что иначе Киев не будет участвовать в переговорах.

3 апреля ВСУ сбросили с беспилотника самодельную бомбу на поселок Александровское ДНР. При взрыве погиб пятилетний мальчик.