Володин предупредил Столтенберга, что у границ НАТО станет больше российских сил

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия получит больше сил Альянса у своих границ. По словам Володина, все случится ровно наоборот.

«Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал Володин в Telegram.

Накануне страны НАТО сообщили о своем решении пригласить Финляндию и Швецию в Альянс. В официальном заявлении говорится, что присоединение Финляндии и Швеции сделает государства более защищенными, НАТО — сильнее, а Евро-Атлантический регион — безопаснее.

После этого Столтенберг заявил, что «[президент РФ Владимир] Путин получит больше НАТО» у границ России. По его словам, Путин, требовавший отодвинуть силы Альянса от российских границ, получит обратное. Об этом написал РБК.