Мир 28 ноября 2023, 08:26 Володин предрек Финляндии проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией Володин: закрытие КПП на границе с РФ обойдется Финляндии в 3 млрд евро IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Решение Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией обернется для финского руководства большими проблемами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, закрытие КПП будет стоить финской стороне примерно три миллиарда евро. Володин добавил, что Финляндии также придется скоро расплачиваться за поспешное вступление в НАТО.

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«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — отметил спикер ГД.

Он напомнил, что экономика европейских государств еще не оправилась от последствий антироссийский санкций. В качестве примера он привел данные английской газеты Guardian, которая сообщала резком ухудшении экономического благополучия жителей Великобритании.

Ранее руководство Финляндии указало на готовность страны закрыть последний КПП на границе с Россией. Государство пойдет на этот шаг в том случае, если пограничники зафиксируют неконтролируемое прибытие людей из третьих стран.