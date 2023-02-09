Мир 09 февраля 2023, 08:58 Володин предрек Байдену статус терориста в учебниках истории Володин назвал Байдена террористом, отдавшим приказ на уничтожение «Северных потоков» flickr

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Текущие действия главы США Джозефа Байдена приведут к тому, что он войдет в анналы истории как президент-террорист. К такому выводу пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он оценил недавние высказывания лидера Соединенных Штатов в посте для Telegram-канала.

Володин напомнил, что недавно Байден назвал американскую нацию путеводной звездой для всего мира.

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«Это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха», — отметил спикер Госдумы.

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По его мнению, последствия такой идеологии описаны в расследовании лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков».

Володин сказал, что нынешний глава США причастностью к инциденту на этих газопроводах обеспечил себе статус террориста. Кроме того, спикер Госдумы уличил Байдена в ударе по энергетической инфраструктуре стран — стратегических партнеров Соединенных Штатов: Германии, Франции и Нидерландов. Сам подрыв «Северных потоков» Володин назвал акцией устрашения.