Володин поставил вопрос об исключении Украины из Совета Европы

Во время обстрела окраины Донецка погиб пятилетний ребенок. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.

Володин отметил, что отдавший приказ об обстреле президент Украины даже не принес соболезнования близким погибшего мальчика. Более того, лидер страны не пообещал разобраться в ситуации.

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что только при таких действиях будет меньше смертей. Также спикер Госдумы добавил, что обстрел произошел с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения стран Европы. Подобную ситуацию Володин назвал хуже двойных стандартов.

«Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы 10 раз задумался.<…> Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», — заявил он.

Днем 3 апреля Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы ВСУ Украины с помощью дрона сбросили взровное устройство рядом с жилым домом. В этот момент на участке были два мирных жителя. В результате погиб ребенок, а женщина была ранена. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.