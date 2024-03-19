Мир 19 марта 2024, 16:49 Володин посоветовал «обиженным» лидерам Европы извиниться перед Путиным Володин призвал лидеров Европы записаться на прием к Путину и извиниться РИА «Новости»

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«Обиженным» западным лидерам, за которых уже никто не голосует, не помешало бы записаться на встречу с Владимиром Путиным. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует… надо как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту, прийти, извиниться, поздравить, о всех своих грехах рассказать, которые они наделали», — сказал он.

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Володин добавил — им следует поторопиться, иначе они рискуют совершить множество необдуманных поступков.

Президентские выборы в России завершились 17 марта. После обработки 100% протоколов нынешний глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги ЦИК озвучит 21 марта.

Путина уже поздравил с победой глава Абхазии Аслан Бжания, сообщил RT. Абхазский руководитель отметил, что итоги голосования показали поддержку курса на ускоренное социально-экономическое развитие России. Успехов Путину, дальнейшего развития и процветания российскому народу также пожелал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщили «Известия».