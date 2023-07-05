05 июля 2023, 08:37
Володин обвинил Макрона во втягивании Франции в конфликт на Украине для отвлечения от внутренних проблем
Спикер ГД Володин: президент Макрон своими действиями привел Францию к саморазрушению
Французский президент Эммунуэль Макрон сделал множество ошибок во внутренней политике, в стране запустились процессы саморазрушения. Теперь он пытается отвлечь внимание соотечественников международной повесткой. Именно Макрон втянул Францию в украинский конфликт. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Наделав ошибок во внутренней политике, он пытается отвлечь внимание французов международной. Втянул Францию в конфликт на Украине», — написал Володин.
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Он высказался о недавних беспорядках, которые сотрясали Францию. По его мнению, к такому положению дел привело желание Макрона получить политическую монополию. Для этого последние годы французский лидер уменьшал значимость профсоюзов, ослаблял партийную систему.
Кроме того, президент выдавил из политического поля социалистов и голлистов, обеспечивающих многие десятилетия стабильность стране. Все это привело к тому, что проблемы общества стали обсуждаться не в парламенте, а на улице. Люди, не доверяя власти, начали отстаивать свои интересы другими способами. Володин считает, что ситуация будет только ухудшаться.
«Политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — заключил он.
Спикер Госдумы выразил мнение, что если бы выборы президента Франции проходили бы сейчас, то победу бы одержала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Госдума РФ
Франция
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