Володин назвал заявление японских коммунистов угрозой суверенитету России

Глава японских коммунистов ранее заявил, что страна может «заполучить» острова южной части Курильского архипелага, если заявит права и на северную часть архипелага.

Японские коммунисты захотели «вернуть» все Курильские острова Подробнее

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов» — указал журналистам Володин.

Он также сказал, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще, добавив, что неверно усвоенные уроки истории накажут «нерадивого ученика».

Япония претендует на четыре Курильских острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва могла передать Японии только Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года стороны договорились вести переговоры в рамках Совместной декларации, что стало крупной уступкой со стороны Японии.