  • Володин назвал заявление японских коммунистов угрозой суверенитету России

    15 декабря 2019, 21:04

    Александра Каширина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал угрозой суверенитету России призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все Курильские острова территорией Японии. Об этом написало РИА «Новости».
    Володин назвал заявление японских коммунистов угрозой суверенитету России

    Глава японских коммунистов ранее заявил, что страна может «заполучить» острова южной части Курильского архипелага, если заявит права и на северную часть архипелага.

    Японские коммунисты захотели «вернуть» все Курильские острова

    Подробнее

    «Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов» — указал журналистам Володин.

    Он также сказал, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще, добавив, что неверно усвоенные уроки истории накажут «нерадивого ученика».

    Япония претендует на четыре Курильских острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва могла передать Японии только Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора.

    По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года стороны договорились вести переговоры в рамках Совместной декларации, что стало крупной уступкой со стороны Японии.