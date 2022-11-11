Мир 11 ноября 2022, 08:43 Володин назвал выборы в США «Мертвыми душами» американской политики и вспомнил Гоголя Спикер Госдумы Володин заявил, что политическая система США является мертвой РИА «Новости»

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Выборы в Конгресс показали, что американская политическая система в прямом смысле слова мертва. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Свой пост-послесловие к выборам в США он обозначил, как «Мертвые души» американской политики. Спикер указал, что этот сюжет наверняка бы понравился писателю Николаю Васильевичу Гоголю.

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Он привел примеры, доказывающие, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва.

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Так, в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Но, как оказалось, он скончался еще в начале октября. Однако имя политика не стали убирать из бюллетеня.

«Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник», — написал Володин.

По его словам, подобный случай — не единственный. В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, которая тоже умерла в октябре.

При этом, спикер Госдумы напомнил, что Вашингтон объявляет себя образцом демократии и критикует российскую избирательную систему.

Ранее Володин назвал три причины фиаско демократов на выборах в США.