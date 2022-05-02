Володин назвал военными преступниками глав государств, поставляющих оружие Украине

Все главы государств, принявших решение о поставках оружия на Украину, «запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что лидеры этих стран подталкивают мир к катастрофе.

«Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — добавил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что эти страны молчали, когда в Одессе восемь лет назад заживо сожгли мирных жителей, и ничего не предпринимали для защиты Донбасса, а сейчас «делают все, чтобы гибли славяне на Украине».

Спикер Госдумы также указал на «короткую историческую память» европейских государств, помогающих оружием Украине.

«Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая историческая память может привести к большим проблемам», — предупредил Володин.

Ранее стало известно, что больше всего средств на поставки оружия Украине потратили США (4,77 миллиарда долларов), Польша (1,6 миллиарда долларов) и Эстония (240 миллионов долларов).