Президент США Джо Байден, сенаторы и конгрессмены виноваты в милитаризации и нацификации Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что главам стран Европы уже давно нужно было проявить самостоятельность и силу воли. Европейцы должны были призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, чтобы предотвратить катастрофу.

По словам спикера ГД, президент США начинает понимать, что ему придется отвечать за ситуацию на Украине. Антироссийские санкции не сработали, Украина вышла из-под контроля, а стоимость энергоносителей и горючего бьет рекорды.

«Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог. Силового решения на Украине можно было избежать», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что Украину накачали оружием именно по вине американцев. Теперь это оружие находится в руках националистов, прикрывающихся мирными жителями.